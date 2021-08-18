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среда, 18 августа 2021 13:49

Приходят сведения о массовых расстрелах и братских могилах жертв талибов
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Афганские девушки закрывают лицо руками, катаясь на качелях в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам в Кабуле, 11 августа 2019 года
Фото: Reuters
Молодая афганка впервые показала свое лицо на публике после пяти лет действия законов шариата, после свержения талибов. Центре раздачи продуктов питания, Кабул, 14 ноября 2001 года
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Талибы совершают жестокие массовые убийства и сбрасывают тела в братские могилы.

В то время как тысячи людей пытаются бежать из страны, и боевики говорят, что "никому не отомстят", обещая амнистировать госслужащих, приходят сообщения о их зверствах в провинции Кандагар. Фотографии, полученные Daily Star, показывают, как талибы скидают трупы в братские могилы. Об этом пишет Daily Star.

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Талибы преследуют всех, кого считают "предателями" - тех, кто связан с правительством, афганской армией, НАТО, НГО и журналистами.

"Это известная террористическая тактика талибов, направленная на создание атмосферы страха и преодоления сопротивления. Талибы понимают, что жестокие новости распространяются быстрее. Как только другие округа получают информацию о том, что делают талибы с захваченными государственными войсками, уровень сопротивления в следующих округах падает. Эти произвольные аресты, запугивание и тактика массовых убийств заставили многие афганские силы безопасности бежать в соседние государства или сдаваться, и передавать оружие талибам без сопротивления", - говорит эксперт по борьбе с терроризмом и организованной преступностью из Global Risk International Дэвид Отто.

Талибы также начали обыскивать дома, чтобы собрать оружие и всех, кто находится в их "черном списке". Они также произвольно убивают правительственных чиновников, несмотря на предыдущие заверения.

"Талибы имеют теперь военный персонал и оборудования, обученные коалицией во главе с США, и военное имущество на триллионы долларов. С такой силой и ресурсами ничто не помешает им обучать и оказывать другую поддержку террористическим группировкам, таким как "Аль-Каида", - говорит эксперт.

Бывший глава полиции Кандагар рассказал The Times, что талибы вытаскивали из домов и расстреливали представителей сил безопасности и госслужащих. Многих из них убили в городе Спин-Болдак на границе с Пакистаном.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сказал, что организация получила "сообщения о росте нарушений прав человека в отношении женщин и девочек в Афганистане". Reuters, тем временем, собрало фотогалерею о жизни женщин и девушек в Афганистане за последние 20 лет.

В афганской провинции Нангархар, в городе Джелалабад, на акции протестов против "талибов" вышли сотни людей. Талибы открыли огонь по митингующим. Есть погибшие.

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