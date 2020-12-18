Приговорили к 10 годам тюрьмы за непредумышленное убийство похитителя своего мотоцикла

Место аварии / Полиция Нортумбрии

В Великобритании приговорили к 10 годам за непредумышленное убийство мужчины, который погнался за похитителями своего мотоцикла, в результате чего один из похитителей погиб.

Михай Динисоае, 32 года, преследовал на автомобиле двух мужчин, которые украли у него из-под дома мотоцикл. Мужчина во время погони несколько раз ударил мотоцикл, в результате чего тот ударился в фонарный столб. Один из похитителей погиб на месте, второй с тяжелыми травмами попал в больницу. Об этом пишет ВВС.

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Похититель Джошуа Моллой, 29 лет, ехал на мотоцикле на заднем сиденье, и погиб. В Королевском суде Ньюкасла Динисоае признал себя виновным в непредумышленном убийстве.

Скоростную погоню смотрели по записям городских камер наблюдения. Инцидент произошел утром 5 мая. С тех пор длился суд.

Полиция Нортумбрии охарактеризовала его как "убийцу-линчевателя", который после аварии оставил Моллоя умирать на обочине дороги.

Динисоае также дополнительно приговорили к 36 месяцам тюрьмы за то, что причинил серьезные травмы второму угонщику, который выжил в аварии. То есть в сумме он будет сидеть 13 лет.