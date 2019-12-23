Причастен к национал-социалистическому движению: подробности стрелка из Лубянки

Убитому нападающему приписывают участие в нацистском движении. Фото: Диалог.UA

Житель Московской области 39-летний Евгений Манюров убит при нападении на здание Федеральной службы безопасности Российской Федерации был якобы связан с украинской националистической группой. Такое заявление обнародовали российские СМИ.

IT-специалисты госбезопасности РФ раскрыли удалены аккаунты застреленного стрелка с Лубянки и нашли там связь с украинской организацией "ЭНО" - "Этническое национальное объединение". Благодаря этому ФСБ стало известно о телеграм-канал "БРЕЗГ" с тремя тысячами подписчиков и другие группы в Instagram и ВКонтакте, где пропагандируется "новый национал-социалистическое движение – етносизм", сообщает ТСН.

По их словам, это якобы развитие идей гитлеровского нацизма, однако их основу составляет уже не отдельная нация, а этнос – в данном контексте восточнославянской родство русских, украинцев и белорусов.

Ячейки "ЭНО" действуют в Москве, Иркутске, Ростове, а для Петербурга ищут координатора. Вроде к московской организации етносистов входил убитый при нападении на ФСБ Манюров. При этом центр "ЭНО" находится в Киеве.

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В Москве выяснили, кто открыл стрельбу под зданием Федеральной службы безопасности в столице РФ. Им якобы оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Мужчина стрелял из охотничьего карабина "Сайга". Также при себе нападавший имел пистолет и нож.