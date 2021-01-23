При взрыве машины с газом сгорели 30 человек

На юго-востоке Нигерии в городе Агбор произошел взрыв автомобиля для перевозки газа. В результате погибли не менее 30 человек и еще 17 получили сильные ожоги.

Указано, что газ взорвался накануне вечером на газозаправочной станции из-за утечки из раздаточного шланга. При этом водитель автомобиля и сотрудник станции сбежали перед самым взрывом.Об этом сообщает местная газета The Nation.

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Сам взрыв был столь мощным, что пострадали более 30 домов. Также была уничтожена плантация пальм. Вслед за взрывом начался мощный пожар. Люди погибли в своих домах целыми семьями. Власти начали расследование инцидента.

20 января в столице Испании Мадриде недалеко от ворот Толедо прогремел мощный взрыв. По предварительным версиям, это была утечка бытового газа. В результате взрыва разрушена крыша и с 5-го по 7-й этажи.