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воскресенье, 13 июня 2021 07:00

Президент выпустил из тюрьмы мужчину, который пытался убить папу

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Президент выпустил из тюрьмы мужчину, который пытался убить папу
Агджа выступает 27 ноября 2014-го в Стамбуле / Getty Images

13 июня 2000 года президент Италии Кароль Чампи помиловал 42-летнего турка Мехмета Али Агджу, который отбывал пожизненное заключение за попытку покушения на папу Иоанна Павла II. Он совершил покушение в мае 1981-го, двумя выстрелами из пистолета серьезно ранив понтифика. Помилование инициировал сам Иоанн Павел II, который встретился с Агджой в тюрме и обратился с соответствующим ходатайством к итальянским властям.

Агджу выслали в Турцию, где он снова попал за решетку, потому что раньше был осужден там к пожизненному заключению за убийство журналиста Абди Ипекчи в 1979-м. Окончательно Агджа вышел на свободу 18 января 2010 года.

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После освобождения 52-летний мужчина встретился с тогдашним понтификом Бенедиктом XVI. В тюрьме он утверждал, что КГБ СССР заказал убийство Иоанна Павла II за поддержку понтификом польского антикоммунистического движения "Солидарность".

Однако, когда Агджа опубликовал мемуары в 2013-м, история изменилась. Он писал, что иранские власти и главная религиозная фигура страны, аятолла Хомейни, заказали покушение.

Согласно этой версии, Агджа получил инструкции и инструктаж в Иране. В своей книге он признает, что ранее лгал об участии СССР и спецслужб коммунистической Болгарии и Германии.

Еще раньше Агджа принял католицизм. В 2010-х многие стали считать, что он сошел с ума - говорил о конце света и то, что он "сын Божий", хотел польское гражданство, потому что там родился Иоанн Павел II, хотел стать католическим священником и написать книгу с писателем Дэном Брауном "Код Ватикана".

27 декабря 2014-го, 33 года после покушения на папу, Агджа побывал в соборе святого Петра в Риме и положил цветы на могилу папы Иоанна Павла II.

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Дата
13
июня

Президент выпустил из тюрьмы мужчину, который пытался убить папу

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