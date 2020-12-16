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среда, 16 декабря 2020 15:42

Президент утвердил химическую кастрацию для насильников

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Президент утвердил химическую кастрацию для насильников
В Пакистане утвердили химическую кастрацию за изнасилования. Фото: USKINFO.BA

Президент Пакистана Ариф Алви в среду, 16 декабря, утвердил указ о борьбе с изнасилованиями. Теперь насильников ждет химическая кастрация.

Об этом сообщило издание Dawn.

Согласно указу, приговор о химической кастрации будет выполняться без согласия осужденного. В случае отказа, насильнику может грозить смертная казнь, пожизненное заключение или заключение до 25 лет - в зависимости от тяжести преступления.

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Правоохранительные органы должны будут создать и постоянно вести базу данных лиц, совершивших сексуальные преступления.

Раскрытие личностей жертв станет уголовным преступлением.

Чиновники юридической системы и сотрудники полиции, которые проявят небрежность при расследовании подобных дел, будут приговаривать к тюремному заключению сроком на 3 года, а также к значительным штрафам.

Основателя модной корпорации Nygard 79-летнего миллионера Питера Найгарда задержали 14 декабря в Канаде в подозрении сексуального насилия над женщинами. Женщин накачивали наркотиками и насиловали.

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