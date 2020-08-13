"Президент услышал": в Беларуси заявили об освобождении более тысячи задержанных

Доверенное лицо Лукашенко призвала прекратить самоуничтожения. Фото: Reuters

Вечером, 13 августа в Беларуси отпустили более тысячи задержанных людей под обязательство неучастия в протестах.

Об этом сообщила председатель Совета Республики Национального собрания страны и доверенное лицо президента Наталья Качанова, передает tyt.by.

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"Все, что начало происходить после выборов - является беспрецедентным попыткой разрушить то, чем мы всегда гордились, нашу мирную жизнь, и разделить общество. У нас не должно быть конфронтации. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже вечером 13 августа выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние - переданы под расписку родителям. Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожения ", - отметила она.

Стоит отметить, что на утро 13 августа из-за протестов в Беларуси задержали около 6700 человек.

В Беларуси задержали еще одного гражданина Украины. 12 августа в украинское консульство в Бресте обратились родственники украинском, который 11 августа не вернулся домой с работы.