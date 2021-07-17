Президент УАФ ответил на счёт новой формы для украинских ФК: карта Украины и лозунги будут у всех

В Регламент УПЛ были внесли изменения касательно формы футболистов. На ней появится шеврон с картой Украины и лозунгами "Слава Украине", "Героям Слава". РосСМИ, реагируя на это, потребовали от УЕФА реакции. Но в УЕФА россиян "вежливо отправили в УАФ", пояснив, что форма украинских команд - это личное дело Украины.

После этого президент УАФ Андрей Павелко сделал заявление на своей странице в Facebook. Он рассказал как возникла идея изменения элементов дизайна формы и кого именно она касается.

"Период Евро-2020 подарил нам незабываемые мгновения единения страны, а кроме этого - еще и несколько исторических футбольных решений.

Так, впервые, на форме игроков национальной сборной появилась карта Украины с границами, которые неделимы и признаны международным сообществом. Затем, накануне первого матча нашей команды на Евро, Исполком УАФ единогласно поддержал мою инициативу об утверждении: - малого герба УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", - большого герба УАФ с картой Украины и трезубцем в центре, - а также лозунгов-оберегов "Слава Украине!" и "Героям слава!" - официальными футбольными символами Украины.

Будучи последовательным в своих шагах, я предложил Исполкому УАФ определиться по утверждению нового элемента дизайна формы всех украинских футбольных команд. Речь о шевроне с изображением большого герба УАФ и нашими футбольными слоганами-оберегами. Решение о поддержке этой инициативы было единогласным!

И поэтому, новые шевроны будут украшать формы команд УПЛ, ПФЛ, в Регламенты которых внесены соответствующие изменения, форму женских команд Высшей и Первой лиг, а также форму всех мужских и женских бригад арбитров", - пояснил он.

Павелко добавил, что шеврон, который несет в себе большой символизм единения украинцев и исторического для нас Евро, станет украшением каждого матча каждой украинской команды, в том числе, во время выступлений в еврокубках.

"А наши официальные футбольные символы, которые вдохновляли национальную сборную и миллионы болельщиков в Украине, Амстердаме, Бухаресте, Глазго, Риме и по всему миру, будут дарить отныне всем нашим футболистам особую победную энергетику", - резюмировал Павелко.

Напомним, что впервые карта Украины и лозунги "Слава Украине", "Героям Слава" были нанесены на форму национальной сборной по футболу во время Евро-2020.

В России тогда тоже возмущались и требовали убрать лозунг "Героям Слава".

В итоге, президенту УАФ тогда удалось достичь с УЕФА "победного компромисса". Надпись "Героям Слава" осталась на вороте игроков сборной в виде рельефной надписи, размещённой за картой Украины.