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пятница, 24 декабря 2021 10:39

Президент помиловал бывшую главу государства, осужденную за коррупцию

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Президент помиловал бывшую главу государства, осужденную за коррупцию
Освобождена из тюрьмы Пак Кин Хэ / Reuters

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин помиловал бывшую президентку Пак Кин Хэ, сидевшую в тюрьме после того, как ее осудили за коррупцию.

69-летняя Пак стала первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который был освобожден от должности и приговорен к заключению за коррупцию в 2017 году. Вместе с ней посадили тогда тоже руководителей двух конгломератов, включая Samsung. Об этом пишет Reuters.

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Пак объявили импичмент после того, как признали виновным в сговоре с другом, чтобы получить миллионы долларов взяток от крупных конгломератов, главным образом для финансирования семьи ее друга и некоммерческих фондов.

В январе верховный суд страны оставил в силе 20-летний приговор Пак по обвинению во взяточничестве.

Адвокат Пак Ю Эн Ха сказал, что Пак принесла извинения за то, что возмутила общественность своими преступлениями, и поблагодарила Муна за то, что принял такое тяжелое решение.

Ранее Мун обещал не пощадить тех, кого осудили за коррупцию. Но многие сторонники и политики консервативной оппозиционной партии "Сила людей" призвали его помиловать Пак перед мартовскими президентскими выборами, ссылаясь на ухудшение ее здоровья и углубление политических противоречий в стране.

Оппозиционные депутаты заявили, что у Пак проблемы со здоровьем. В частности, она перенесла операцию на плечах. Заключение Пак разделило страну, а оппозиция еженедельно проводила митинги в центре Сеула, призывая ее освободить и критикуя Муна, пока не возникла пандемия.

Опрос Gallup Korea в ноябре показал, что 48% корейцев были против помилования Пак, но цифры упали с 60% в начале этого года.

Предшественника Пак, также консерватора Ли Мен Бака, тоже заключенного за коррупцию, не помиловали.

Бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан начал отбывать наказание в месте лишения свободы. 76-летний Геан был заключен в тюрьму в понедельник, 13 декабря. Его доставили в парижскую тюрьму Ля Санте.

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Дата
24
декабря

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