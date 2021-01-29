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воскресенье, 31 января 2021 06:00

Президент поддержал создание водородной бомбы

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Президент поддержал создание водородной бомбы
Взрыв первой водородной бомбы "Майк" / Wikipedia

31 января 1950 года президент США Гарри Трумэн публично объявил о решении поддержать разработку водородной бомбы - оружия в сотни раз более мощного, чем атомные бомбы, сброшенные на Японию во время Второй мировой войны.

Пять месяцев перед этим США потеряли ядерное превосходство, когда СССР успешно испытал атомную бомбу. Через несколько недель после этого британская и американская разведки пришли к выводу, что родившийся в Германии ученый Клаус Фукс, который занимался ядерной программой США, был советским шпионом и передал СССР необходимые данные.

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То, что СССР теперь знал все, что американцы делали для создания водородной бомбы, побудили Трумэна одобрить мощное финансирование гонки за создание первой в мире "супербомбы".

1 ноября 1952-го на Маршалловых островах в Тихом океане США успешно взорвали первую в мире водородную бомбу. Термоядерное устройство мощностью 10,4 мегатонны мгновенно испарило остров и оставило после себя кратер шириной более 1,5 км. Невероятная взрывная сила была также очевидна из огромного грибовидного облака. За 90 секунд облако поднялось на высоту 17,4 км и вошло в стратосферу. Через 1 мин достигло 33 км в высоту. Наконец, стабилизировалась на высоте 36,6 км. Через полчаса после испытания гриб растянулся на 97 км.

Через 3 года, 22 ноября 1955-м, СССР подорвал свою первую водородную бомбу по тому же принципу радиационной имплозии. Обе сверхдержавы теперь владели "адской бомбой", как ее называли американцы, и мир впервые в истории оказался под угрозой термоядерной войны.

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Дата
31
января

Президент поддержал создание водородной бомбы

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