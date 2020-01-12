"Президент" оккупированной Абазии ушел в отставку

Рауль Хаджимба объявил о своей отставке. Фото: Лента

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку.

Бывший "премьер-министр" оккупированной территории Сергей Шамба зачитал заявление Хаджимбы об отставке: "Я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", сообщает "Новая газета".

Исполнять обязанности "президента" будет "премьер-министр" Валерий Бганба.

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Ранее, 12 января протестующие собрались под дачей "президента" оккупированной Абхазии, требуя его отставки.