Президент Молдовы анонсировал серьезные изменения во внутренней политике

После второго тура выборов президента Молдовы действующий глава государства Игорь Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике.
С соответствующим заявлением он выступит в ближайшие дни. Об этом Додон заявил на брифинге, пишет "РБК-Украина".
По его словам, он как неформальный лидер крупнейшей партии сделает все возможное, чтобы предупредить дестабилизацию.
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"В ближайшие два-три дня я заявлю об очень серьезных изменениях ... то, что касается внутренней политики в Республике Молдова. У нас завтра утром состоится встреча с премьером, спикером парламента, где мы обсудим сложившуюся ситуацию, рассмотрим проект бюджета на следующий год", - заявил Додон.
В Молдове 15 ноября стартовал второй тур президентских выборов, в котором соревнуются действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр Мая Санду. По данным экзит-полов, Санду обходит действующего президента почти на 10%.
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