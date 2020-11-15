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понедельник, 16 ноября 2020 01:52

Президент Молдовы анонсировал серьезные изменения во внутренней политике

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Президент Молдовы анонсировал серьезные изменения во внутренней политике
Додон заявил, что он как неформальный лидер крупнейшей партии сделает все возможное, чтобы предупредить дестабилизацию. Фото из открытых источников

После второго тура выборов президента Молдовы действующий глава государства Игорь Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике.

С соответствующим заявлением он выступит в ближайшие дни. Об этом Додон заявил на брифинге, пишет "РБК-Украина".

По его словам, он как неформальный лидер крупнейшей партии сделает все возможное, чтобы предупредить дестабилизацию.

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"В ближайшие два-три дня я заявлю об очень серьезных изменениях ... то, что касается внутренней политики в Республике Молдова. У нас завтра утром состоится встреча с премьером, спикером парламента, где мы обсудим сложившуюся ситуацию, рассмотрим проект бюджета на следующий год", - заявил Додон.

В Молдове 15 ноября стартовал второй тур президентских выборов, в котором соревнуются действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр Мая Санду. По данным экзит-полов, Санду обходит действующего президента почти на 10%.

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