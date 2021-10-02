Президент Филиппин уходит из политики

Родриго Дутерте на посту президента Филиппин с 2016 года. Фото: Reuters

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что уходит из политики.

"Сегодня я объявляю о своем уходе из политики", - сказал Дутерте в субботу, сообщает "Укрінформ"

Его неожиданное решение сразу же вызвало слухи, что таким образом он открывает дорогу своей дочери, переизбранной мэром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филиппины пострадали от мощного тайфуна: порывы ветра достигали 150 км/ч

Предполагалось, что 76-летний Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента на предстоящих выборах.

Срок его полномочий истекает в 2022 году. Конституция Филиппин устанавливает для главы государства только один шестилетний срок.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин.