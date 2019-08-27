Президент Бразилии отказался от помощи в тушении пожаров лесов Амазонки

Жан Болсонару отказался от помощи "Большой семерки". Фото: Униан

Президент Бразилии Жар Болсонару отказался принять помощь стран "Большой семерки" для борьбы с пожарами в лесах Амазонки.

Болсонару заявил, что это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земли", сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, он назвал это попыткой вмешиваться в суверенитет страны.

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Ранее сообщалось, что лидеры стран "Большой семерки" на саммите во французском городе Биарриц разрабатывают соглашение, чтобы помочь бороться с пожарами в тропических лесах Амазонии.