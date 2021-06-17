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четверг, 17 июня 2021 15:47

Преступников публично казнили в центре столицы за изнасилования и убийства

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Преступников публично казнили в центре столицы за изнасилования и убийства
Йеменские военные готовятся к смертной казни человека, осужденного за убийство трех дочерей на площади Тахрир в Сане / Getty Images

Сотни людей собрались в столице Йемена Сане, чтобы посмотреть на казнь трех человек.

Двух осудили за изнасилование и убийство ребенка, одного - за убийство двух дочерей. Об этом пишет Gulf News.

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Это первая публичная казнь в стране с августа 2018-го, когда местные силовики застрелили трех человек за изнасилование и убийство ребенка. Потом подвесили их тела на кране.

В среду, 16 июня, трех осужденных в синей форме вывели на центральную площадь Тахрир в Сане, где палач в военной форме и черных перчатках положил каждого лицом вниз на простыню и выстрелил в спину.

Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы приложили немало усилий для борьбы с преступностью в контролируемых ими районах, которые включают большую часть севера страны.

Казненных в среду осудили за особо тяжкие преступления. Один оставил трех дочерей умирать в резервуаре с водой после ссоры с женой. Двух других казнили за изнасилование и убийство 8-летнего мальчика.

Боевики-хуситы контролируют север страны и столицу Сану несмотря на шестилетнее военное вторжение соседней Саудовской Аравии и ее союзников, которые поддерживают власть в Адене. Гражданская война в Йемене продолжается с 2015 года, и страна оказалась на грани голода. ООН называет ситуацию в стране самым ужасным современным гуманитарным кризисом в мире.

Правозащитная организация Amnesty International сообщает, что четыре из пяти стран мира, где казнили людей в 2020-м, были государствами Ближнего Востока.

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Дата
17
июня

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