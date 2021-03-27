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суббота, 27 марта 2021 13:13

Преступники перерабатывают игрушечное оружие в боевое

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Преступники перерабатывают игрушечное оружие в боевое
Копии пистолетов, которые стреляют только холостыми, и которые можно легально купить в Великобритании / Mirror

Банды превращают копии пистолетов, законно продают в Соединенном Королевстве, в смертоносное оружие.

По сообщению британского "Национального агентства по борьбе с преступностью", количество изъятой переделанного оружия резко возросло за последнее время, и ряд "фабрик" переработки подверглись рейдам. Об этом пишет Mirror.

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Копии пистолетов от таких производителей, как Beretta и Glock, законно продают, потому что они считались безопасными, и способными стрелять только холостыми патронами. Но теперь преступники придумали, как переделать их, чтобы превратить игрушки за $138 в смертоносное оружие, которое можно купить на улицах по цене до $4138.

Всплеск переработки игрушек на оружие произошел через 25 лет после того, как произошло одно из крупнейших кровавых убийств в британской истории - массовый расстрел 16 школьников и их учителя в начальной школе Данблейн. Это событие вызвало тогда жесткие меры противодействия владению огнестрельного оружия в Великобритании.

Британские правоохранители предупреждают, что преступность с применением огнестрельного оружия в Великобритании остается низкой, по сравнению со многими другими странами. Однако в период с 2014-го по 2019-й она выросла на 38%, потому что банды перешли на переработку оружия. В 2020-м было изъято 175 единиц огнестрельного оружия, переоборудованной из копий.

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Дата
27
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