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воскресенье, 30 мая 2021 19:15

Преступник эффектно сдался после прочтения полицейского сообщения

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Преступник эффектно сдался после прочтения полицейского сообщения
Джеймс Брайант оплатил арендованный вертолет. Задержание прошло спокойно. Фото: pixabay.com

В Новой Зеландии преступник хотел красиво сдаться полиции. Для этого арендовал вертолет и долетел до полицейского участка.

Джеймс Брайант в течение пяти недель скрывался в небольшом городке в Северном Отаго, пишет "BBC Украина".

По словам беглеца, там было "прекрасно", он "много занимался йогой", но настала пора оставить эту "глушь".

Во время полета Брайанта сопровождал его адвокат Артур Тейлор. В небе они пили шампанское и ели устриц.

"Это была первая приличная еда Джеймса за последние несколько недель", - сказал Тейлор.

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Брайанта обвиняют в вооруженном нападении, причинении ранений и распространении вредоносных сообщений.

Сдаться он решил после того, как увидел сообщение полиции. В нем мужчину назвали опасным преступником и рекомендовали людям не приближаться к нему.

Он связался с Тейлором, с которым ранее был знаком, и попросил его организовать мирный арест.

В Германии полицейские раскрыли преступление 9-летней давности. В 2012 году вор, обворовывая квартиру, "заглянул" к холодильнику хозяев и надкусил колбасу. Кусок он положил на стол и после кражи ушел.

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