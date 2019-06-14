Пресс-секретарь Трампа уходит с поста

Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс уходит в отставку. Фото: ТСН

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свою должность в конце июня и возможно будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.

"После трех с половиной лет наша прекрасная Сара Хаккаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой, в большой штат Арканзас", - написал президент США Дональд Трамп в серии твиттер-сообщений.

Трамп охарактеризовал свою пресс-секретаря как профессионала и выразил надежду, что она продолжит свою карьеру на высоких государственных должностях.

"Она очень особенный человек с необычайными талантами, которая сделала невероятную работу! Я надеюсь, она примет решение баллотироваться на пост губернатора Арканзаса - она будет фантастической. Сара, спасибо тебе за хорошо проделанную работу!"- отметил президент США.

Сара Сандерс начала работать в команде Дональда Трампа с 2016 года на направлении коммуникаций. В июле 2017 года она была назначена на должность пресс-секретаря Белого дома.