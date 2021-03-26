Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции

Препарат "Виагра" / Wikipedia

27 марта 1998-го "Департамент питания и лекарств" США разрешил препарат "Виагра", считая, что он улучшает сексуальные функции мужчин.

Препарат синтезировала группа химиков-фармацевтов в исследовательском центре компании Pfizer в британском городе Сэндвич. Его разрабатывали для применения при высоком кровяном давлении и стенокардии. Фаза клинических испытаний показала, что препарат мало влияет на стенокардию, но вызывает выраженную эрекцию полового члена. Поэтому Pfizer решила продавать его как лекарство для эректильной дисфункции, а не для лечения стенокардии. Это решение стало часто цитируемым примером репозиции лекарств.

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Препарат был запатентован в 1996 году, и одобрен для использования в США 27 марта 1998 года, став первой таблеткой, одобренным для лечения эректильной дисфункции в Америке. Вскоре это стало большим успехом для компании и годовые продажи препарата достигли пика в 2008-м, когда выручка пришла $1,9 млрд.

В 2000-м продажи препарата составили 92% мирового рынка прописанных таблеток от эректильной дисфункции. До 2007 года мировая доля "Виагры" упала примерно до 50% из-за появления аналогов, а также подделок и клонов.