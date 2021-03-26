Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 243
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 1503
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 99
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 135
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 198
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 216
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 810
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 639
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 612
Фото
Все фото
3
4
22
7
4
Женщина не знала о беременности, пока не родила на полу кухни
Женщина не знала о беременности, пока не родила на полу кухни
Алабаму накрыла серия торнадо: первые подробности и кадры разрушений
Алабаму накрыла серия торнадо: первые подробности и кадры разрушений
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
В Польше установили памятник украинскому священнику
В Польше установили памятник украинскому священнику
Мощное землетрясение разрушило 65 зданий и забрало жизни 3 человек
Мощное землетрясение разрушило 65 зданий и забрало жизни 3 человек
Видео
Все видео
День Воли в Беларуси начался с салютов
День Воли в Беларуси начался с салютов
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Молния попала в четырех мужчин
Молния попала в четырех мужчин
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 135
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 810
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 297
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 837
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 162
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
суббота, 27 марта 2021 06:20

Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции

  Комментировать
Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции
Препарат "Виагра" / Wikipedia

27 марта 1998-го "Департамент питания и лекарств" США разрешил препарат "Виагра", считая, что он улучшает сексуальные функции мужчин.

Препарат синтезировала группа химиков-фармацевтов в исследовательском центре компании Pfizer в британском городе Сэндвич. Его разрабатывали для применения при высоком кровяном давлении и стенокардии. Фаза клинических испытаний показала, что препарат мало влияет на стенокардию, но вызывает выраженную эрекцию полового члена. Поэтому Pfizer решила продавать его как лекарство для эректильной дисфункции, а не для лечения стенокардии. Это решение стало часто цитируемым примером репозиции лекарств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как растянуть секс и получить максимум удовольствия

Препарат был запатентован в 1996 году, и одобрен для использования в США 27 марта 1998 года, став первой таблеткой, одобренным для лечения эректильной дисфункции в Америке. Вскоре это стало большим успехом для компании и годовые продажи препарата достигли пика в 2008-м, когда выручка пришла $1,9 млрд.

В 2000-м продажи препарата составили 92% мирового рынка прописанных таблеток от эректильной дисфункции. До 2007 года мировая доля "Виагры" упала примерно до 50% из-за появления аналогов, а также подделок и клонов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
марта

Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции

Самое читаемое
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19 Просмотров: 7164
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 7083
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 Просмотров: 6966
В Украине увеличилась цена на газ
В Украине увеличилась цена на газ Просмотров: 5769
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 5292
Мир
Организаторы "Евровидения-2021" отказали Беларуси в участии
Организаторы "Евровидения-2021" отказали Беларуси в участии Просмотров: 81
Блокировка Суэцкого канала обходится мировой торговли в почти $10 млрд ежедневно
Блокировка Суэцкого канала обходится мировой торговли в почти $10 млрд ежедневно Просмотров: 126
Байден пригласил Путина на конференцию по климату
Байден пригласил Путина на конференцию по климату Просмотров: 243
Блокировка Суэцкого канала угрожает миру дефицитом туалетной бумаги
Блокировка Суэцкого канала угрожает миру дефицитом туалетной бумаги Просмотров: 819
Россия использует вакцину для пропаганды и агрессивной дипломатии - МИД Франции
Россия использует вакцину для пропаганды и агрессивной дипломатии - МИД Франции Просмотров: 135
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
2
Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым
Голосов: 114
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть