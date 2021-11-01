Премьер-министр Северной Македонии подал в отставку

В случае поражения его партии на местных выборах Земан обещал уйти в отставку. Фото: @Zoran_Zaev

Вечером 31 октября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев объявил, что уходит в отставку в качестве главы правительства и лидера руководящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ).

Причина – поражение партии на муниципальных выборах, пишет Politico.

Перед выборами Заев заявил, что уйдет в отставку, если СДСМ проиграет второй тур в столице Скопье. По предварительным данным, независимый кандидат Данела Арсовская, поддерживаемая консерваторкой оппозиционной группой ВМРО-ДПМНЕ и албанской оппозицией, побеждает кандидата от СДСМ в Скопье с поддержкой 55,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

"Я беру на себя ответственность за такие события. Я ухожу в отставку с поста премьер-министра и президента партии", – сказал Заев на пресс-конференции.

Политик отметил, что его отставка не означает досрочных выборов. По закону, коалиционное правительство может договориться о выборе другого премьер-министра и сформировать правительство без нового голосования.

Он добавил, что останется в должности временного премьера.

В 2020 году левоцентристская партия СДСМ Зорана Заева победила на национальных выборах и удерживает незначительное преимущество в парламенте со своими союзниками – 62 из 120 депутатов.