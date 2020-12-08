Премьер-министр Румынии ушел в отставку

Орбан ушел в отставку. Фото: Reuters

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан объявил о своей отставке после того, как его Национальная либеральная партия проиграла парламентские выборы.

Он и его партия будут пытаться сформировать после выборов новую коалицию, сообщает Romania Insider.

"Я сделал все что мог. Мы сделали все, что могли", - заявил Орбан.

Орбан считает, что победу одержала его партия. Он основывает свое заявление на том, что экзит-пол не учитывает голоса, поданные после 19:30, а также результаты голосования 260 тыс. граждан Румынии за рубежом. Поэтому для определения победителя необходимо дождаться официальных результатов.

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Накануне в Румынии прошли парламентские выборы. По данным экзит-полов, победу с минимальным перевесом одержала оппозиция.