Премьер Великобритании женится на молодой возлюбленной

Премьер-министр Великобритании женится на свое любимой следующего года. Фото: lifestyle.24tv.ua

56-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон следующем году женится на 33-летней возлюбленной Керри Саймондс. Пара уже разослала друзьям и родным открытки с датой проведения мероприятия - 30 июля 2022 года.

Джонсон и Саймондс поженились в 2019 году, но свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, сообщает издание The Sun.

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Пока неизвестно, где именно знаменитости будут отмечать радостное событие, но, по словам их друзей, масштабное мероприятие запланировано на 2022 год.

По предварительной информации, свадьба может пройти в загородном доме Джонсона в Бакингемшире, Англия. Кроме того, местом проведения может стать сафари-парк Kent's Port Lympne, в котором работает избранница премьер-министра.

В прошлом месяце премьер Великобритании Джонсон решил не посещать похороны мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, чтобы дать возможность принять участие в церемонии как можно большему количеству членов королевской семьи.