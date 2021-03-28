Премьер Словакии ушел в отставку

Премьер извинился перед народом за трехнедельную ссору. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что покинет свой пост и обменяется должностями с министром финансов Эдуардом Хегер.

По словам премьера, он станет министром финансов, а Хегер - новым главой правительства. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

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Матович извинился народ за 3-недельный ссору в прессе, в котором участвовали представители коалиционных партий OĽANO, Za lidí и Sme rodina.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, чье правительство оказался на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с РФ.