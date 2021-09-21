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вторник, 21 сентября 2021 16:45

Премьер Джастин Трюдо победил на выборах в Канаде

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Премьер Джастин Трюдо победил на выборах в Канаде
Премьер Джастин Трюдо приветствует сторонников в Монреале / REUTERS

Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо победила на досрочных парламентских выборах. Он сохранит пост главы правительства.

49-летний Трюдо переизбрали на третий срок в понедельник, 20 сентября. Он назначил выборы на два года раньше срока в надежде на улучшения позиций в парламенте. Он рассчитывал, что канадцы высоко оценят его борьбу с пандемией. Об этом пишет Reuters.

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С 2019 года Трюдо работает в правительстве меньшинства. Его партия вынуждена сотрудничать с другой меньшей партией. Но предварительные результаты выборов практически не показали изменений в раскладе сил в парламенте, по сравнению с выборами 2019-го. Поэтому, очевидно, будет новое правительство меньшинства. Трюдо у власти с 2015 года.

Подход либералов в борьбе с пандемией - накопление рекордного уровня госдолга и огромный бюджетный дефицит. Очевидно, он не изменится. Трюдо, который перед выборами обещал десятки миллиардов долларов новых инвестиций, снова будет полагаться на поддержку меньшей и более левой партии - "Новых демократов", которые хотят еще больше социальных расходов.

Предварительные результаты показали, что у либералов будет 155 мандатов в 338-местной Палате общин. Для большинства надо как минимум 170 мандатов. У консерваторов 122 места, а у "Новых демократов" - 26 мест. Сейчас у либералов 156 мандатов, у "Новых демократов" - 24.

Все годы при власти правительство Трюдо активно выступает с поддержкой Украины и украинской армии.

После митинга на металлургическом заводе в канадском городе Велланд 7 сентября антивакцынаторы забросали Трюдо камнями. В речи он назвал противников вакцинации "маргинальными элементами", не верящими в науку.

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