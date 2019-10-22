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вторник, 22 октября 2019 18:25

Премьер Британии угрожает объявить выборы, если парламент не проголосует за Brexit

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Премьер Британии угрожает объявить выборы, если парламент не проголосует за Brexit
Премьер Британии Борис Джонсон может отозвать законопроект о Brexit и объявить выборы. Фото: NewsDay

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отзовет законопроект о Brexit и объявит досрочные всеобщие выборы, если парламент опять не проголосует за сделку.

Как отмечается, 22 октября проходят дебаты по соглашению, а голосование за законопроект Джонсона о Brexit должны провести 24 октября. Об этом сообщает BBC.

"Если парламент не разрешит Brexit произойти и решит отложить все до января или дольше, законопроект придется отозвать", - сказал Джонсон на заседании парламента.

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Премьер-министр также добавил, что назначит всеобщие выборы, если за его законопроект о Brexit не проголосуют.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября лидеры 27 стран Евросоюза утвердили последние договоренности с Лондоном о порядке Brexit. Датой выхода Великобритании из ЕС должно было стать 31 октября. Однако, парламент проголосовал за поправку, которая откладывает утверждения соглашения о выходе страны из Европейского Союза. Поэтому премьер-министр Борис Джонсон был вынужден просить очередную отсрочку Brexit в ЕС.

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