Представили гибридный летающий автомобиль: фото

В Канаде компания Horizon Aircraft представила концепт летающего автомобиля Cavorite X5 с вертикальным взлетом.

Транспорт оснащен 16-ю винтами и рассчитан на перевозку 5 пассажиров. Об этом сообщает New Atlas.

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Гибридная установка Cavorite X5 позволяет пролететь до 500 км. Максимальная скорость достигает 350 км/ч.

Без пассажиров летающее авто может преодолеть до 1000 км. Ожидается, что производство начнется в 2024 году.

Осенью в Украине начали продавать Ford Kuga нового поколения. Машина имеет совершенно другой дизайн кузова и техническое оснащение. Стоит от 855 тыс. грн.