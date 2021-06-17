Представили беспилотный электрический летающий "болид"

В Австралии представили гоночный летающий беспилотный электромобиль для предстоящей гонки Alauda Mk3.

Первые полеты-испытания провели в австралийской пустыне под наблюдением Управления безопасности гражданской авиации Австралии CASA. Об этом пишет Gulf News.

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Это аппараты типа eVTOL или "электрического вертикального взлета и посадки" - тип самолета, который использует электричество для зависания, взлета и вертикальной посадки. Технология появилась благодаря достижениям в области электрических двигателей, аккумуляторов, электронных контроллеров и роста потребностей в аэротакси. Примеры разрабатываются такими компаниями, как Boeing и Airbus, а также НАСА.

Выполнение полетов означает, что гран-при беспилотных электромобилей состоятся уже в этом году в трех местах в мире, которые вскоре назовут.

Компания-разработчик заявляет, что в гонке примут участие элитные пилоты по авиации, автоспорта и киберспорта, которые будут отдаленно пилотировать единственный в мире гоночный электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой Alauda Mk3.

Пилоты будут дистанционно управлять устройствами в гонке по воздушным трассам с удаленным управлением и дополненной реальностью. Зрители смогут смотреть онлайн.

Компания Alauda Aeronautics считает, что гонки ускорят появление новейших воздушных "болидов" типа eVTOL. Новейшие технологии, которые применили при разработке Alauda Mk3, по прогнозам Morgan Stanley, к 2040-му будут стоить $1,5 трлн. Они уже имеют перспективы применения в авиационной логистике и отдаленном медицинском обслуживании, а также могут помочь освободить города от пробок с помощью воздушных такси.

Два года назад в 2019-м предприниматель Мэтью Пирсон заявил о стремлении создать первую в мире гоночную серию электрических летающих автомобилей. Сейчас Пирсон и его команда объявили о первых полетах летающего гоночного электромобиля - дистанционно пилотируемие Alauda Mk3.