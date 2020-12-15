Председатель Верховного суда назвал зоопарки - концлагерями для живых существ

Один из медведей в зоопарке "Маргазар" / Hristo Vladev

Верховный суд Пакистана назвал зоопарки концлагерями для живых существ в приговоре в отношении двух медведей.

На прошлой неделе Верховный суд в Исламабаде рассматривал дело против правительства и местных чиновников по охране окружающей среды, которые отменили решение перевести 2-х бурых медведей из зоопарка в заповедник в Иордании. Теперь суд вынес приговор, животных таки следует отправить в заповедник. Об этом пишет The Independent.

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Председатель Верховного суда Атхара Миналлаху сказал, что власти должны позволить медведям отправиться в заповедник. Хищники должны переехать позже на этой неделе. Судья раскритиковал жестокое поведение относительно медведей в Пакистане, и общее пренебрежение людьми прав животных.

"Природная среда обитания медведей Сьюзи и Бублия - высокогорное плато национального парка Деосай в Гималаях. Было бесчеловечно лишать их возможности жить в естественной среде для развлечения людей. Они сидели в клетках в зоопарке более 10 лет. Любой зверинец, даже хорошо оборудованный, ничто иное, как концлагерь для живых существ. Медведей посадили, хотя те не сделали никакого преступления. Их подвергли невероятном боли и страданиям", - заявил судья.

Зоопарк "Маргазар" в столице Исламабаде, закрывают. Животных оттуда отправили или должны отправить в заповедники.