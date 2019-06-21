Председатель грузинского парламента подал в отставку

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку.
Решение о его отставке было принято на заседании политсовета партии "Грузинская мечта", сообщает Рresa.ge.
Объявления об отставке сделают в офисе партии в ближайшее время.
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Ираклий Кобахидзе подал в отставку после массовых протестов. Их вызвало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.
Грузинская оппозиция обещала в пятницу вечером восстановить протестную акцию у здания парламента в центре Тбилиси.
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