Председатель грузинского парламента подал в отставку

Ираклий Кобахидзе подал в отставку после протестов. Фото: Facebook

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

Решение о его отставке было принято на заседании политсовета партии "Грузинская мечта", сообщает Рresa.ge.

Объявления об отставке сделают в офисе партии в ближайшее время.

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Ираклий Кобахидзе подал в отставку после массовых протестов. Их вызвало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.

Грузинская оппозиция обещала в пятницу вечером восстановить протестную акцию у здания парламента в центре Тбилиси.