Правоохранители задержали яхту с 2 тоннами кокаина

Злоумышленникам объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу. Фото: NCA

Британские правоохранители перехватили в море у Плимута элитную яхту с более 2 т кокаина на борту.

Правоохранители задержали шестерых граждан Никарагуа и одного британца. Преступникам от 24 до 49 лет, сообщает Нацагентство по противодействию преступности в Лондоне.

Им объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу.

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На борту транспорта правоохранители обнаружили и конфисковали две тонны кокаина. Наркотики оцениваются до 160 млн фунтов стерлингов (около $220 млн). Кокаин планировали сбывать на территории Великобритании.

В порту "Южный" задержали партию кокаина. Наркотик попал в Украину из Эквадора в контейнере с бананами. Кокаин был спрятан в рефрижераторе в 46 брикетах весом почти 57 кг. А брикеты были спрятаны в вентиляционных люках.