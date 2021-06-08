Правоохранители провели мировую операцию против организованной преступности

Среди изъятых вещей были памятные вещи из фильмов "Крестный отец" / Федеральная полиция Австралии

Более 800 подозреваемых арестовали по миру после того, как их обманом заставили использовать приложение для обмена зашифрованными сообщениями, который контролировал ФБР.

Во время операции, которую совместно провели Австралия и ФБР, устройства с приложением ANOM были тайно распространены среди преступников, что позволило полиции отслеживать их разговоры о контрабанде наркотиков, отмывании денег и даже заговоре по убийствам. Об этом пишет ВВС.

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Среди мишеней правоохранителей были наркобанды и люди, связанные с мафией. Во время операции, в которую привлекли более 10 стран, также изъяли наркотики, оружие, роскошные автомобили и наличные. В частности, 8 т кокаина, 250 единиц оружия и более $48 млн в различных мировых валютах и ​​криптовалюте.

Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что операция "нанесла тяжелый удар по организованной преступности" в мире.

Офицеры смогли прочитать миллионы сообщений в "реальном времени" с описанием заговоров об убийстах, планов массового ввоза наркотиков и других схем. Всего к операции привлекли около 9000 полицейских мира. Дело позволило предотвратить десятки убийств и других преступлений.