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среда, 05 мая 2021 16:50

Правительство ввело штрафы за пропаганду переедания и расточительство

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Правительство ввело штрафы за пропаганду переедания и расточительство
В Китае ввели штрафы за переедания и расточительство. Фото: mirsovet

Парламент Китая принял закон о борьбе с расточительным использованием продуктов. Закон также предусматривает введение штрафов за пропаганду переедания.

Об этом сообщило китайское агентство China Daily.

Согласно действующему закону, будут наказываться заведения общественного питания, которые тратят еду и заставляют посетителей заказывать больше блюд, чем они могут съесть. Также наказывать будут людей, которые снимают видео о чрезмерном переедании.

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Китайский парламент для ресторанов принял штраф в размере 10 тыс. юаней - $1540.

За создание, трансляции программ или роликов о переедании сначала будут предупреждать, а затем - наказывать максимальным штрафом 100 тыс. юаней - $15,4 тыс.

Специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина раскрыла способ перестать много есть.

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