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понедельник, 13 декабря 2021 19:37

Правительство Меркель девять месяцев блокировало продажу Украине оружия и техники

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Правительство Меркель девять месяцев блокировало продажу Украине оружия и техники
Канцлер Ангела Меркель месяцами блокировала продажу Украине военной техники и оружия / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировала поставки Украине вооружения в рамках НАТО.

Теперь посол Украины в Берлине призывает новое правительство снять такую ​​блокаду. Об этом пишет германское издание Bild.

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С мая Германия использовала механизмы в рамках НАТО, чтобы помешать другим членам Североатлантического союза продавать оружие Украине. Немецким вето заблокировали такое вооружение: 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через "Агентство НАТО по поддержке и поставке" NSPA и ждала доставку. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против продаж и заблокировали его.

Каждое решение о предоставлении Украине летальной поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников. Два голоса против прекратили дело. Хотя некоторые системы не были летальным оружием", - сказала его спикер.

Нидерланды стали на сторону Германии при настоянии Берлина, потому что правительство Меркель не хотело создавать впечатление, будто оно единственное, кто выступает против продажи.

В августе президент Владимир Зеленский просил канцлера Меркель во время ее визита в Киев прекратить блокаду закупки оружия в США, Литве и других странах НАТО, но она сказала, что это исключено.

За несколько дней до истечения срока полномочий Меркель частично сняла свое вето на фоне массового опрокидывания российских войск в украинские границы. В конце ноября ФРГ сняла вето с противодронного оружия EDM4S-UA. Украина получит десять из 20 экземпляров в декабре 2021 года. Но германская блокада винтовок из США продолжается.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал новое федеральное правительство дать добро на оборонное оружие для Украины.

"Продолжать отказываться от оборонного оружия по псевдопацифистским причинам в условиях этой острой угрозы было бы роковой исторической ошибкой для Германии и предательством украинского народа", - заявил Мельник.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Берлин блокирует поставки Украине некоторого вооружения через НАТО. Он добавил, что из-за позиции Германии Украина попытается купить необходимое вооружение из-за двусторонних соглашений с союзниками, в том числе с США, Великобританией, Литвой и Францией.

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Дата
13
декабря

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