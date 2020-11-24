Правительство Мальты меняет условия выдачи гражданства

Также страна продолжит публиковать имена иностранцев, получивших "золотые паспорта". Фото: pixabay

Минимум через год после получения статуса резидента претенденты на получение гражданства Мальты смогут рассчитывать на "золотые паспорта".

Мальта меняет условия выдачи "золотых паспортов" иностранцам по программе выдачи гражданства в обмен на инвестиции, сообщили на сайте правительства страны.

Новые правила определяют, что претенденты на гражданство Мальты смогут подать заявку на его получение только через 1-3 года с момента получения статуса резидента. Этот срок будет зависеть от размера инвестиций.

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Желающих на получение гражданства Мальты будут подвергать "тщательной юридической проверке". В течение пяти лет после получения гражданства Мальта будет проводить "постоянный мониторинг" по новым гражданам.

Также страна продолжит публиковать имена иностранцев, получивших "золотые паспорта".

1 ноября на Кипре приостановили программу предоставления гражданства страны в обмен на инвестиции. Сделали это после скандала, в ходе которого выяснилось, что гражданство страны могут получить даже осужденные преступники.