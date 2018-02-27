Правительство Македонии предложило переименовать страну

Премьер-министр Македомии предложил варианты нового назания страны. Фото: SalamNews

Премьер-министр Македонии Зоран Заев озвучил 4 варианта нового названия страны.

"Вариантами названия является Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония (Скопье)", - заявил Зоран, сообщает Reuters.

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На вопрос о том, будет ли Греция довольна одним из предложенных вариантов, Заев ответил утвердительно.

В столице Греции Афинах тысячи людей вышли на митинг против названия страны Македонии. Греки считают, что бывшее югославское государство Македония присвоила историческое название северной греческой провинции. Страна блокирует диалог по вступлению Македонии в НАТО и ЕС.