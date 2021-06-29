Правительство будет дарить молодежи 4,8 тыс. грн за прививку от коронавируса

В Греции молодым людям за вакцинацию будут давать € 150. Фото: Reuters

Правительство Греции ввело денежное поощрение для молодежи за получение первой дозы вакцины от Covid-19. От 15 июля молодым людям до 26 лет будут дарить цифровую карту с €150 - 4,8 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, пишет Associated Press.

"Мы надеемся, что молодежь воспользуется этой возможностью. Государство благодарит вас за то, что вы действуете ответственно и делаете то, что, я уверен, вы бы в любом случае сделали", - подчеркнул Мицотакис.

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По словам министра цифровой политики Кириакоса Пьерракакиса, схема цифрового кошелька будет сосредоточена на индустрии туризма и развлечений.

"Эта карта не везде будет принята. Она будет ориентирована на конкретные мероприятия. Ее можно использовать для покупки авиа, паромных и железнодорожных билетов, для аренды автомобилей, кемпингов, жилья, туристических услуг, кино, театра, музыкальных и танцевальных спектаклей, музеев, археологических раскопок", - сообщил министр цифровой политики.

Ежедневно в Греции 100 тыс. человек из населения в 10,7 млн получают вакцину от коронавируса. По оценкам правительства, около 35% от общей численности населения или 42% взрослых завершат вакцинацию до конца июня.

Исландия отменила все внутренние карантинные ограничения, действовавшие с начала пандемии. Такое решение власти приняли благодаря росту числа вакцинированного населения.