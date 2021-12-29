Правительство Японии борется с одиночеством и изоляцией

На фоне пандемии возросло количество самоубийств. Фото: pixabay.com

В Японии на законодательном уровне приняли первые меры помощи людям, которые переживают одиночество или изоляцию.

С февраля в Японии появился министр по вопросам одиночества, пишет Japan Times.

"28 декабря состоялось первое заседание новой рабочей группы правительства страны по вопросам одиночества и социальной изоляции. Чиновники решили создать круглосуточные горячие линии для консультаций", - говорится в сообщении.

Власти Японии решили теснее сотрудничать с общественными организациями, которые помогают предотвращать самоубийства. В стране также хотят создать платформу для сотрудничества общественных организаций между собой.

"Одиночество и социальная изоляция — это проблемы, которые могут случиться с каждым, поэтому общество должно противостоять им вместе", - заявили в правительстве.

В стране хотят помочь одиноким и изолированным людям чувствовать себя связанными с членами местной общины. Проблема одиночества и изоляции стала актуальнее во времена пандемии.

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В Японии в течение 2020-2021 учебного года зафиксировали более 400 самоубийств среди школьников в возрасте от шести до 18 лет. Это рекордное количество суицидов за все время наблюдений, которые ведутся с 1974 года.