Пожары во Франции: есть погибшие и пострадавшие

На юге Франции продолжают бушевать масштабные лесные пожары.

В результате погибли два человека, 26 пострадали. Об этом сообщает BFMTV.

Среди пострадавших семь пожарных. Речь идет о незначительных травмах, в основном из-за дыма от пожара.

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По словам местного чиновника, пожары охватили 7 тысяч гектаров. Пламя пытаются погасить 1,2 тысячи пожарных. Им помогают пожарные самолеты и вертолеты.

Из-за быстрого распространения огня эвакуировали 7 тысяч человек в префектуре Вар.

"Мы никогда не видели, чтобы огонь распространялся с такой скоростью", - рассказал мэр города Ла-Гард-Френе Томас Домбри.

В США лесной пожар под названием Dixie почти полностью уничтожил город Гринвилл в штате Калифорния. Эвакуировали 16 тыс. человек. Пожар охватил территорию более чем в 112,5 тыс. га. В ночь на 6 августа огонь добрался до деревянных построек.

Часть средиземноморского региона столкнулась с сильной жарой в последние недели, но Франция до сих пор избегала крупных пожаров.

С 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции, в частности в провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными туристическими направлениями. Новые очаги возгораний возникли и вблизи Бодрума.