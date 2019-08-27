Пожары на берегах Амазонки видно из космоса

В бассейне Амазонки продолжают бушевать масштабные пожары. Их видно даже из космоса.

Снимками столбов дыма поделился итальянский астронавт Лука Пармитано в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пылает детский развлекательный центр: первые фото и видео с места происшествия

"Дым тянется на тысячи километров. Это дым от лесных пожаров в Амазонии, вызванных деятельностью человека ", - подписал изображение Пармитано.

Сейчас в Амазонии зафиксировано по меньшей мере 40 тыс. отдельных пожаров. С каждым днем ​​площадь возгораний только продолжает расти. В 2019 году пожаров в бассейне Амазонки - рекордное количество: 78,4 тысячи.

Американский актер Леонардо Ди Каприо выделит $ 5 млн, чтобы спасти леса Амазонии от пожаров.