Поздно пить "Боржоми" - хотят запретить поставки воды и вина из Грузии

РФ хочет запретить поставки воды и вина из Грузии. Фото с открытых источников.

В Госдуме России намерены рассмотреть вопрос о введении эмбарго на вино и воду из Грузии.

Такое решение приняли после резкого высказывания в эфире телеканала "Рустави-2" в отношении Путина, об этом заявил руководитель фракции партии власти "Единая Россия" Сергей Неверов корреспонденту УНИАН.

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"Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление средств в Республику Грузия", - сказал Неверов.

Он утверждает, что в Грузии присутствуют русофобские настроения, которые не позволяют россиянам находиться в этой стране в безопасности.

Ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину и обматерил его.