Поздно пить "Боржоми" - хотят запретить поставки воды и вина из Грузии

 
Ексклюзивы
1/5
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 684
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 576
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2862
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 540
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1098
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2223
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2197
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5823
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 279
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3060
Фото
Все фото
7
5
7
13
5
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
Украинка поделилась впечатлениями от жизни в нетипичной постсоветской стране
Украинка поделилась впечатлениями от жизни в нетипичной постсоветской стране
Радіолюбителі та БДСМ-клуб: показали людей, яких об&#039;єднує хобі
Радіолюбителі та БДСМ-клуб: показали людей, яких об'єднує хобі
Киевляне рассказали, как открыли популярный отель в Индии
Киевляне рассказали, как открыли популярный отель в Индии
Видео
Все видео
Ведущий грузинского телеканала обматерил Путина
Ведущий грузинского телеканала обматерил Путина
В Черном море перевернулся катамаран - есть погибшие
В Черном море перевернулся катамаран - есть погибшие
Ибрагимович дублем принес победу своей команде над "Торонто"
Ибрагимович дублем принес победу своей команде над "Торонто"
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
Украинцы спасли польское село от пожара
Украинцы спасли польское село от пожара
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1980
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 639
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1827
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1854
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2421
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
2 Просмотров: 2304
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
понедельник, 08 июля 2019 16:27

Поздно пить "Боржоми" - хотят запретить поставки воды и вина из Грузии

  Комментировать
Поздно пить &quot;Боржоми&quot; - хотят запретить поставки воды и вина из Грузии
РФ хочет запретить поставки воды и вина из Грузии. Фото с открытых источников.

В Госдуме России намерены рассмотреть вопрос о введении эмбарго на вино и воду из Грузии.

Такое решение приняли после резкого высказывания в эфире телеканала "Рустави-2" в отношении Путина, об этом заявил руководитель фракции партии власти "Единая Россия" Сергей Неверов корреспонденту УНИАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оппозиционный канал прекратил вещание

"Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление средств в Республику Грузия", - сказал Неверов.

Он утверждает, что в Грузии присутствуют русофобские настроения, которые не позволяют россиянам находиться в этой стране в безопасности.

Ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину и обматерил его.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поздно пить "Боржоми" - хотят запретить поставки воды и вина из Грузии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Германия разгромила Бразилию в полуфинале Кубка мира

Расстреляли украинского педагога

От "интимного" налога освобождали героев войны

После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку

Самое читаемое
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 66045
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 53705
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 44579
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
25
 Просмотров: 14760
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 13229
Мир
ОБСЕ приняла важную для Украины декларацию
ОБСЕ приняла важную для Украины декларацию Просмотров: 252
Учительница заставляла малолетних детей смотреть фильм ужасов
Учительница заставляла малолетних детей смотреть фильм ужасов Просмотров: 153
Тука о телемосте NewsOne: "Это только начало"
Тука о телемосте NewsOne: "Это только начало" Просмотров: 396
Путин прекратил авиасообщение с Грузией
Путин прекратил авиасообщение с Грузией Просмотров: 216
"Работаем над решениями" - в СНБО отреагировали на телемост NewsOne
"Работаем над решениями" - в СНБО отреагировали на телемост NewsOne Просмотров: 864
Больше всего комментируют
15
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
7
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
4
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 537
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua