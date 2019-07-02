Появился украинский визовый центр в Австралии

В новый центр смогут обратиться люди без австралийского гражданства. Фото: skeeze / Pixabay

1 июля в австралийском Сиднее заработал украинский визовый центр. Об этом сообщает посольство Украины в стране.

Иностранцы и лица без гражданства, проживающие в Австралии, смогут подавать в центр ходатайство об оформлении виз для въезда в Украину. Ведомство передавать полученные документы на рассмотрение посольству Украины в Австралии.

"Заявители смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить дополнительные услуги (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т. д.)", - сообщают в посольстве.

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Однако визовый центр будет предоставлять только техническое сопровождение визовых досье. Как и ранее, решение о разрешении или отказе в оформлении визы будет принимать консул посольства Украины в Австралии.

Деятельность учреждения будет обеспечивать компания "VF Worldwide Holding Ltd".

Украина может получить статус главного союзника США вне НАТО. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.