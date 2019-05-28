Появилось видео, как молния ударила в российскую ракету

Молния не стала препятствием для запуска. Фото: day.kyiv.ua

Сразу после пуска российской ракеты-носителя "Союз-2.1 б" в нее ударила молния.



Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео инцидента в Twitter.

Чиновник поздравил командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, откуда стартовала ракета, и всех причастных к ее созданию с успешным запуском.

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Он отметил, что молния не стала помехой.

Hозряд молнии попал в головной обтекатель и третью ступень ракеты. Удар никак не повлиял на ее работу, потому что на "Союзах" предусмотрена защита от таких явлений.

В итоге ракета успешно вывела космический аппарат "Глонасс-М" на орбиту в расчетное время.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

24 мая в 5:30 по киевскому времени компания SpaceX Илона Маска с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, предназначенными для раздачи Интернета на Землю. Запуск состоялся с американской авиабазы ​​на мысе Кейп-Канаверал, штат Флорида.