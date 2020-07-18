Потушили пожар в Соборе Петра и Павла

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте потушен.

Однако огонь полностью уничтожил большой орган, также нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века, сообщает BFMTV.

В Нант из-за пожара прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министра культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена.

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Премьер отдал честь самоотверженности и профессионализму пожарных, работавших с "замечательной эффективностью". Он также выразил солидарность нации жителям Нанта и местной католической общине. Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.

Пожарным около 10 утра в субботу по местному времени удалось взять под контроль пожар в соборе Св. Петра и Павла, который вспыхнул около 7:40.

Собор Святых Петра и Павла - кафедральный собор Нантской епархии, самая большая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Собор строился 457 лет - с 1434-го по 1891 год.