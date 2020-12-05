Построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана

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На Фарерских островах откроется подводный автомобильный тоннель с круговой развязкой - первой в мире на дне Атлантического океана. Построили за 3 года.

Тоннель Естуройартуннлинн соединит 2 крупнейших острова архипелага - Стреймой и Эстурой - сетью длиной 11,2 км. Сократит время в пути между столицей Торсхавн и Рунавиком с 1 ч. 14 мин. до 16 мин. Запуск запланирован на 19 декабря, сообщает "Европейская правда".

Тоннель будет состоять из трех отдельных дорог. Самая низкая точка расположена на отметке 187 метров ниже уровня моря. Для обеспечения безопасности крутой уклон составляет не более 5%.

17 декабря должен состояться пробный запуск с участием аварийных служб.

На кольцевой развязке в центре сети разместят скульптуры и специальное освещение фарерского художника Трондура Патурссона.

Проезд по тоннелю будет платным. Для легкового автомобиля будет стоить 75 датских крон в одну сторону - около 12 евро. Местные жители могут приобрести абонемент, который сделает проезд дешевле.

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После введения в эксплуатацию тоннель на Фарерах станет вторым по длине в мире, проложенным под водой, после туннеля Рифаст в Норвегии. Сейчас строят еще один, соединяющий острова Сандой и Стреймой.