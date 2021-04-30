Посольство США в России прекратит выдавать любые визы, кроме дипломатических

Посольство США в Москве / Reuters

Посольство США в Москве с 12 мая сократит количество услуг, предоставляемых гражданам России.

Дипломаты посольства получили сообщение от российских властей 23 апреля об запрее американским дипмиссиям нанимать на работу иностранцев для чего. Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на сообщение посольства США.

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Американское посольство прекратит выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических.

Посольство продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США, а также выдавать "ограниченное количество иммиграционных виз" в случае окончания срока их действия, угрозы жизни или смерти. Америка также сократит численность консульского отдела своего посольства в Москве на 75%.

Кроме того, посольство США рекомендовало американцам покинуть Россию до 15 июня в случае окончания действия российской визы.

Путин 23 апреля подписал указ, ограничивающий "недружественным иностранным государствам" возможность нанимать людей в России. Согласно документу, российские власти будет определить перечень "недружественных государств" и количество людей, которых они могут нанять.