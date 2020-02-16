Посольство США в Ираке обстреляли из ракет

Обстреляли посольство США. Фото: ТСН

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде подверглось ракетному обстрелу.

Ракеты упали возле территории посольства США, расположенного в "зеленой зоне" Багдада, передает Alarabiya.

Пока нет информации о том, есть ли в результате атаки жертвы или пострадавшие.

Выпустили несколько ракет в сторону базы возглавляемой американскими войсками коалиции.

Это были запущены четыре ракеты "Катюша", а после обстрела в "зеленой зоне" включили сирену, а над Багдадом пролетели военные вертолеты.

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Напомним, в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания посольства иностранных государств, 26 января упали пять ракет, одна из которых - на территории посольства США.