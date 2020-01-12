Посол Великобритании прокомментировал свое задержание в Тегеране

В Тегеране начались акции протеста. Сотни людей вышли с требованием наказать виновных в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранской ракетой. Фото - Укринформ

Посол Великобритании Роб Макейр прокомментировал свое задержание по подозрению в "организации, провокации и управлении радикальными действиями" на массовых акциях, связанных с уничтожением украинского лайнера.

Заявил, что что не причастен к демонстрациям. Пошел через 5 мин, когда кто-то начал скандировать, написал в Twitter.

"Спасибо за все добрые пожелания. Могу подтвердить, что не участвовал в демонстрациях! Пошел на акцию, анонсированную как память жертв трагедии рейса PS752", - указал дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп поддержал протесты в Тегеране: "Я был на вашей стороне"

Макейр подчеркнул, что почтить память погибших - это нормально, ведь некоторые жертвы были британцами. Отметил, что арест дипломатов является незаконным во всех странах.

Министр иностранных дел Великобритании назвал безосновательный арест посла в Тегеране грубым нарушением международного права.

"Иранское правительство находится на распутье. Он может продолжать свой путь к статусу парии, со всей политической и экономической изоляцией, что из этого следует, или сделать шаг к деэскалации и ступить на дипломатический путь", - отметил он.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки". В Тегеране начались акции протеста. Сотни людей вышли с требованием наказать виновных в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранской ракетой. Между протестующими и полицией начались схватки. Иранские силовики задержали посла Великобритании Роба Макейра. Уже через час отпустили, обязав явиться на следственные действия по необходимости