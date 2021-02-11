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пятница, 12 февраля 2021 08:00

Последний император отрекся от престола

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Последний император отрекся от престола
Пу И - последний император Китая / Wikipedia

12 февраля 1912-го Сянь-Дун, последний император Китая, вынужден был отречься от престола после республиканской революции Сунь Ятсена. Вместо него было создано временное правительство, что положило конец 267-летнему правлению маньчжуров в Китае и 2000-летнему правлению императоров. Бывшему императору, которому было всего 6 лет, позволили удерживать свою резиденцию в Запретном городе Пекина. Он взял имя Пу И.

Пу И был возведен на престол императором в 1908-м, после смерти дяди, императора Куанг-сю. Правил при регентстве и прошел обучение, чтобы подготовиться к будущему правления. Однако в октябре 1911 года его династия пала из-за революции Сунь Ятсена. А через 4 месяца он отрекся от престола.

Новая китайская власть предоставила ему большую государственную пенсию и позволила жить в императорском дворце до 1924 года, когда он был вынужден покинуть страну.

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После 1925-го жил в оккупированном японцами Тяньцзине, а в 1932-м Япония создала под его властью марионеточное государство Маньчжоу-Го. В 1934-м Пу И был возведен на престол как Кан То - император Маньчжоу-Го. Несмотря на партизанское сопротивление его марионеточной режима, он носил титул императора до 1945 года, когда был взят в плен советскими войсками.

В 1946-м Пу И свидетельствовал перед трибуналом по военным преступлениям в Токио, был нежелательным инструментом японцев, а не, как утверждало Токио, инструментом самоопределения Маньчжурии. Маньчжурия и провинция Рехе были возвращены Китая.

В 1950-м Пу И был передан китайским коммунистам. Был в тюрьме в Шэньяне в 1959-м, когда китайский лидер Мао Цзэдун объявил ему амнистию. После освобождения работал в ремонтной мастерской в ​​Пекине.

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Дата
12
февраля

Последний император отрекся от престола

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