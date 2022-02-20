"После Украины Путин аннексирует Прибалтику" - МВД Британии

Глава МВД считает, что Путин хочет восстановить границы советского союза. Фото: Лиз Трасс / Twitter

В Великобритании считают, что после Украины президент России Владимир Путин может "анексировать Прибалтику".

Таким образом он хочет воссоздать границы бывшего советского союза, рассказала в интервью Mail on Sunday глава Министерства внутренних дел Британии Лиз Трасс.

"Мы должны прекратить планы президента России, потому что он не остановится в Украине", - завила она в интервью.

По ее словам, "страны Балтии находятся в опасности... и западные Балканы тоже".

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Министр напомнила, что цель главы российского государства - создание Великой России и возвращение в историю, когда Москва контролировала большую часть Восточной Европы.

"Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. На следующей неделе это может быть Украина, но какая страна будет следующей?", - сказала Трасс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего пребывания в Мюнхене заявил, что Россия планирует величайшую войну в Европе с 1945 года.