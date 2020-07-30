После убийства ребенка приняли закон против педофилов

Семилетнюю Меган Канка убил сосед ФОТО: lehighvalleylive

Джесси Тимендекаса арестовали за убийство 7-летней Меган Канка 30 июля 1994-го.

Меган каталась на велосипеде возле дома в Западном Виндзоре 29 июля. Велосипед остался на дорожке. Родители сразу начали поиски. Тело нашли на следующий день. Сразу же арестовали Тимендекаса. Он жил напротив. Мужчину уже судили дважды за преступления сексуального характера. В первом случае напал на пятилетнюю девочку.

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Родители Меган заявляли, что если бы знали о прошлом Тимендекаса, смогли бы защитить дочь. Сначала они добились того, чтобы информация о педофилах была публичной в Нью-Джерси. Далее "Закон Меган" приняли еще в нескольких штатах.

Джесси Тимендекаса сначала приговорили к смертной казни. Затем заменили пожизненным заключением.

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина.